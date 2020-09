GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 35 koroonapositiivset, nakatumisnäitaja tõusis üle 17

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on seoses SARS-CoV-2 levikuga üle 670 inimese. Osakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

Võrumaa üks haigusjuht on toodud sisse Euroopa Liidu riigist, Jõgevamaa haigestumise puhul on tegemist haige lähikontaktsega. Tartumaal andis positiivse proovi välistudeng. Ülejäänud haigestumiste asjaolud on selgitamisel.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 7 inimest

5. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 7 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul saadeti haiglast koju neli inimest ning koroonaviiruse tõttu hospidaliseeriti kaks inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 418 COVID-19 haigusjuhtumit 405 inimesega. Selgituseks: ühe inimese kohta võib olla mitu haiguslugu – näiteks siis kui inimene viiakse üle ühest haiglast teise. Sellisel juhul esimeses haiglas juhtum lõpetatakse ja teises avatakse. Haiglate koormuse hindamiseks on oluline neid eristada.

5. septembri seisuga on tervenenud 2165 inimest. Neist 1 638 inimese (75,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 527 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.