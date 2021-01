GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 342 koroonahaiget, suri kolm nakatunut

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 247 829 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 2278 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 614.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Haigestumuse intensiivsus väga kõrge

Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski!

Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.

On teada, et just vanemaealised ja krooniliselt haiged põevad COVID-19 haigust raskemalt ja vajavad suurema tõenäosusega haiglaravi. Teeme kõik endast sõltuva, et neid mitte nakatada. Suhtleme rohkem telefonitsi või veebi vahendusel, aga oleme vähem füüsiliselt koos.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.