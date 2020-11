GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 226 kinnitatud koroonajuhtumit. Haiglaravi vajab 84 patsienti

Viimase ööpäeva statistika kohaselt olid 4,3 protsenti testitutest koroonaviirusesse nakatunud. Terviseameti veebilehe andmetel on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta napilt alla paarisaja ehk 199,4. Suri ka üks koroonaviirusesse nakatunud inimene.

Haiglaravil on 84 inimest ja juhitaval hingamisel neist 5.

Nakatumisnäitaja alusel laastab viirus enim Hiiumaad, Ida-Virumaad, Raplamaad ning Harjumaad. Kõige madalamate näitajatega on praegu Saaremaa, Võrumaa ning Jõgevamaa.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 130 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 53, Tartumaale 13, Pärnumaale seitse ja Raplamaale ning Lääne-Virumaale neli uut nakatunut. Saaremaale, Järvamaale, Põlvamaale ja Võrumaale lisandus kaks uut nakkusjuhtu, Hiiumaale ja Valgamaale tuli juurde üks uus viirusekandja. Viie positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 199,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,4%.

13.-14. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 78 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ja 54 juhul nakkusallikas ei selgunud. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 12 000 inimese, kellest 1449 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku kuus, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest kuuel juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ja neljal juhul tuttavalt. Kaks nakatumist on seotud huvitegevuse harrastamise, kaks koolis viibimise ja kaks töötamisega. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaa uutest juhtudest kaks on seotud perekondliku nakatumisega, ühel juhul sai inimene viiruse tuttavalt ja ühel juhul koolist.