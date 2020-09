GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 20 positiivset koroonaviiruse testi, Tallinnas nakatus kolm jalgpallurit

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale (neist seitse Tallinna), kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati üheteistkümnel inimesel. Ida-Virumaale lisandus neli ja Saaremaale kaks uut positiivset koroonaviiruse proovi. Jõgevamaale ja Lääne-Virumaale lisandus üks uus koroonaviiruse juhtum, ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaa üheteistkümnest uuest haigestunust kolm on jalgpallurid

Harjumaa üheteistkümnest juhust viis on kohalikku päritolu ehk haigestusid nakatunu lähikontaktsed, kolmel juhul viiest on tegu jalgpalliklubi Nõmme Kalju mängijatega. Mängijaid testiti eile Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) initsiatiivil, liidu kriisikomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul võtab EJL viiruse leviku takistamist väga tõsiselt. "Kui seni on meeskonnas toimuvat korraldanud klubi, siis kuna olukord on eskaleerunud, võtab jalgpalliliit selle kriisi juhtimise üle," ütles Mihkel Uiboleht. Jalgpallurid tunnevad end hästi ja viibivad isolatsioonis.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 400 inimese, kellest 71 on haigestunud.

Saaremaa kaks uut haigusjuhtu said alguse lähikontaktist väljaspool Saaremaad elava pereliikmega.

Ida- ja Lääne-Virumaa juhtudest neljal juhul on tegemist senise haige lähikontaktsetega, ühel juhul on haigestumise asjaolud selgitamisel. Kokku on Ida-Virumaal neli koroonaviiruse kollet: Estonia kaevanduse kolle (54 haigestunut), Jõhvi Keldri kolle (15 haigestunut), Ojamaa kaevanduse kolle (kaheksa haigestunut) ja nii-öelda Ühendkuningriigi kolle, millega on tänaseks seotud 12 haigusjuhtu. Kolle sai alguse Ühendkuningriigis elavate sugulaste külaskäigust Eestisse, viimased kuus koldesse arvestatud haigusjuhtu on seotud Sonda kõrtsi külastamisega 21. augustil. Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 750 inimese, kellest 98 on haigestunud.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi üheksa inimest

1. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul uusi COVID-19 juhtumeid ei lisandunud ning kedagi haiglast koju ei saadetud.