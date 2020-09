GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 15 koroonapositiivset testi, Vene teatri koldega on seotud kuus inimest

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Ida-Virumaale lisandus kolm ning Jõgevamaale üks uus positiivne koroonaviiruse proov. Neljal juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht. Kõik Lõuna-Eestis peetava WRC-ralli etapiga seoses testitud on osutunud koroonaviiruse suhtes negatiivseteks.

Terviseameti kahe regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse levikuga seonduvalt ligi 1300 inimest

Harjumaale ööpäevaga lisandunud seitsmest uuest haigusjuhust kaks on sissetoodud välisriigist (ühel juhul Euroopa Liidust ja ühel juhul Venemaa Föderatsioonist), ühel juhul saadi viirus tuttavalt. Üks uus juhtum on seotud Vene draamateatriga, teater sulges seetõttu vähemalt nädalaks ajaks oma uksed. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Neljast positiivse testi andnud välismaalasest üks on seotud spordiüritusega Ironman. Inimene viibib isolatsioonis.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Ülemiste City ja Nõmme Kalju koldega on mõlemaga hetkel seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo kolle, millega seotult on haigestunud kuus inimest. Vene draamateatri koldega on kokku seotud ka kuus haigusjuhtu (tööl ja pereringis nakatumine kokku).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel üle 500 inimese.

Kaks Ida-Virumaa haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis.

Terviseameti ida regionaalosakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 13, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

4. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva saadeti haiglast koju üks inimene, uusi juhtumeid ei avatud.