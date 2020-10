GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati veel 81 koroonaviiruse nakkusjuhtu. Haiguse tõttu suri eakas naine

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 204.

Viljandimaa kaks uut haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis, Tartumaa uus haigusjuhtum on seotud nakatumisega töökohal. Võrumaa üks juhtum on seotud nakatumisega töökohal, teine aga nakatumisega pereringis.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 440 inimese, kellest 56 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 21 haigestumist.

Pärnumaa uus juhtum on seotud nakatumisega töökohal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 250 inimest, kellest 26 on haigestunud.

1. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks patsienti, üks patsient viidi Ida-Viru keskhaiglast üle teise haiglasse.

Koroonasurm

Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud kokku 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 65 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 467 COVID-19 haigusjuhtumit 454 inimesega.

1. oktoobri seisuga on tervenenud 2 643 inimest. Neist 2028 inimese (76,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 615 inimese puhul (23,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.