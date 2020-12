GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati veel 191 koroonajuhtu, suri kolm inimest

Delfi andmetel tehti 4154 testi, seega pisut alla viie protsendi testidest osutusid positiivseteks. See tähendab, et viimase kahe nädala jooksul on 100 000 kohta nakatunuid 336,12.

Suri kolm koroonaviirusesse nakatunud eakat inimest - 86-, 90- ja 88-aastane patsient. Kokku on koroonaviirus alates pandeemia algusest nõudnud Eestis 121 inimese elu.

Haiglaravil on 207 patsienti, neist juhitaval hingamisel 12 ja intensiivravil 22. Ööpäev varem olid vastavad näitajad 203 haiglaravil, 11 juhitaval hingamisel ja 20 intensiivis.

Enim uusi nakatumisi tuli juurde Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 95 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 31 ja Tartumaale 26 uut nakatunut.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

