GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati 760 koroonapositiivset testi, haiglas 452 patsienti

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa rakenduse veebilehelt.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 263 778 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3326 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 362.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Kehtivad üleriiklikud piirangud

Eestis kehtivad ühetaolised COVID-19 piirangud, sest koroonaviirus on ulatuslikult levinud üle Eesti. Toitlustus- ja meelelahutuskohad on kohapeal viibimiseks avatud kuni kella 21ni õhtul ja seal võivad koos viibida maksimaalselt kuueliikmelised grupid. Kinodes, teatrites, kontsertidel ja teistes avalike üritustega kohtades kehtib statsionaarsete istekohtadega siseruumis 50 protsendi täituvuse nõue. Täpsema info leiab veebilehelt kriis.ee.

Oluline on kinni pidada kehtivatest piirangutest. Koroonaviiruse levik Eestis on püsivalt kõrge ja vaktsineerimisega hõlmatus pole praegu piisav selleks, et saaksime end nakkusohu suhtes turvaliselt tunda. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. COVID-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega. Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine.