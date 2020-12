GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati 524 koroonapositiivset proovi

1. detsembril Tartumaale lisandunud 11 juhul nakatuti õppeasutuses, üheksal juhul nakatuti perekonnas, seitsmel juhul on nakkusallikas teadmata, ühel juhul töökohal ning üks juhtum toodi sisse välismaalt. Põlvamaale lisandunud ühel juhul nakatuti töökohal, üks juhtum on seotud õppeasutusega ning üks perekondliku seosega. Viljandimaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse õppeasutusest ning ühe puhul nakkusallikas ei selgunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 5400 inimest, kellest 672 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 20 aktiivset kollet. Hoolekandeasutuste koldeid on kokku kolm, töökohakoldeid on viis, hobikoldeid on kaks ning õppeasutuse koldeid on kaheksa. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega ning üks on perekondlik kolle.

Üks Hiiumaale laekunud juhtum on seotud töökohal nakatumisega, ühel juhul nakatuti tutvusringkonnas. Lääne- ja Pärnumaale mõlemasse lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt. Ülejäänud lääne regionaalosakonna juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1 200 inimese, kellest 163 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet - üks koolikolle, üks hooldekodu kolle ja üks töökoha kollet.

Haiglaravil 206 inimest

2. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 206 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 11 patsienti. Koju saadeti 24 inimest, kaks inimest viidi üle teise haiglasse ja kaks inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 29.