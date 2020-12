GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati 451 koroonaviirusega nakatunut

Kokku analüüsiti 5402 testi, mis tähendab, et positiivseid teste oli pisut üle kaheksa protsendi. Siiski tuleb meenutada, et kolmapäeviti ning neljapäeviti tuvastataksegi rohkem positiivseid teste, sama on märgata eelmiste nädalate statistikast.

Haiglas 218 koroonapatsienti, neis 12 juhitaval hingamisel. Paraku lahkus üks viirusega nakatunud inimene, tema vanus pole veel teada.

Matemaatik Krista Fischer kõneles, et nädalavahetustel võetakse vähem proove ja selle mõju avaldub veel nädala keskelgi.

See tähendab, et Tallinna kesklaboris on korraga sadu proove ja nende sorteerimine võtab aega. Seetõttu võibki osa nädala alguses võetud proove saada analüüsitulemuse alles nädala keskel või teises pooles.

Nakatumine 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala lõikes on seega 358,17. Pole veel teada, palju koroonaviirusega inimesi on haiglaravil.

