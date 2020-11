GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati 305 inimese koroonaviirusega nakatumine

20.11 täpsustatud info: Ida regioonist üks juhtum antud üle põhja regioonile, sest inimene elab Tallinnas. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt ning üks Rootsist. Ühel juhul nakatuti pereringis, ühel juhul hoolekandeasutuses, ühel juhul õppeasutuses ning üks nakatunu sai viiruse töökohalt.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 14 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narvas, üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Jõhvis ja üks Tapal. Kohtla-Järve tervishoiuasutuses on 56 inimesega kolle. Viru Vangla koldes on 250 inimest, Narva jäähoki koldes on 71 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4900 inimese, kellest nakatunud on 841.

Perekesksed nakatumised

Tartumaale lisandunud seitse nakatunut said viiruse perekonnasiseselt, seitsme nakatunu nakkusallikas on teadmata, kolmel juhul nakatuti õppeasutuses, kolm nakatunut said nakkuse tutvusringkonnast, üks nakatunu sai nakkuse sõpruskonnast. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnasiseselt ning teise juhtumi nakkusallikas on teadmata. Põlvamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast, ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata ning üks juhtum on välismaalt sisse toodud. Valgamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse tutvusringkonnast, üks nakatus töökohas ning ühe nakkusallikas on teadmata. Võrumaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse sõpruskonnast, üks juhtum on sisse toodud välismaalt. Jõgevamaale lisandunud nakatunu nakkusallikas on teadmata.