GRAAFIK | Ööpäeva jooksul kinnitati 208 koroonaviiruse uut juhtu

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 107 inimesel. Ida-Virumaale lisandus lisandus 49 ja Tartumaale 11 uut nakatunut. Hiiumaale ja Pärnumaale lisandus kuus, Lääne-Virumaale neli, Raplamaale kolm ja Võrumaale kaks uut juhtumit. Järvamaale ja Jõgevamaale lisandus üks positiivne testitulemus. 18 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 87,44 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 5,2%.

Harjumaa 107 uuest juhtumist 74 on Tallinnas. 20 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Kolme juhtumi puhul on tegemist nakatumisega Viru Vanglas (üle antud ida regionaalosakonnale). 15 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

3. novembri põhja regionaalosakonna juhtudest oli 35 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega. Kaheksa juhtumi korral on viirus sisse toodud Venemaalt, Inglismaalt, Küproselt, Ukrainast, Saksamaalt, ja Türgist. 14 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata (sealhulgas üks Järvamaa juhtum ja üks Raplamaa juhtum). Ülejäänud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 4 500 inimese, kellest 692 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 17 kollet: teise töökoha koldega kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on 14 haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 33 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kaheksa inimest. Kaheksandas töökoha koldes on 15 haigestunut ja spordikoldes on viis. Lasteaia koldes on viies haigestunut. Ürituse koldes kuus ja muud kontakti koldes kaheksa inimest. Teises ürituse koldes on viis haigestunut.