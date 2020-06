GRAAFIK | Ohu märgid? Positiivsete koroonatestide arv kerkis viie nädala kõrgeimale tasemele

Pärast ööpäevaga lisandunud 21 uut positiivset testi ütleb viimase seitsme päeva statistika: nädala jooksul on Eestis kokku tehtud 6675 koroonaviiruse testist osutunud positiivseks 66 ehk 0,99 protsenti. See on kõrgeim näitaja alates 30. aprillist.

Sama ütleb ka statistika positiivsete proovide arvu kohta kokku - viimase seitsme päeva jooksul Eestis tuvastatud 66 uut koroonajuhtumit on samuti kõrgeim näitaja alates 30. aprillist, mil see oli 89.

Samade mõõdikute jälgimine - seitsme päeva uute juhtumite arvud võrreldes eelneva seitsme päevaga - on olulisel kohal ka valitsuse kehtestatud piirangute leevendamise kavas otsuste tegemisel.

Tõsi, viiruse leviku kõrgaegade näitajatest jäävad need arvud kaugele - märtsi keskpaigas ületas seitsme päeva positiivsete koroonaproovide osakaal isegi 16 protsenti, aprilli algul püsis seitsme päeva kõikide positiivsete proovide arv lühikest aega üle 400.



Terviseamet teatas täna, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 855 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 2,5 protsenti ehk 21 inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus 12 positiivset testi tulemust Harjumaale (6 Tallinnasse), 5 Ida-Virumaale, 3 Lääne-Virumaale ja ühe testi tulemuse puhul on maakond rahvastiku registri alusel teadmata.

Ida- ja Lääne-Virumaa positiivsete juhtumite puhul on tegemist peresiseste levikutega. Tallinnas ja Harjumaal on 6 juhul tegemist nakatumistega tööl (neist 4 juhtumit Lunden Food OÜ-s), 3 juhul toimus nakatumine peresiseselt ning 3 juhul pole nakkusallikas teada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

