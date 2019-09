GRAAFIK | Noored on kanepi legaliseerimise osas üha skeptilisemad

Ühiskonnauuringute Instituudi alates 2016. aastast toimuvas iga-aastases väärtushinnangute uuringus on lisatud ka küsimused kanepi tarvitamise ja legaliseerimise kohta. Kanepi legaliserimise osas palutakse inimesel anda oma hinnang skaalal 1-10. Kui inimene valis skaalal punkti 1, siis see tähendas, et kanepi legaliseerimine on tema jaoks täiesti vastuvõetamatu ning kui valis 10, siis seda, et see on tema jaoks täiesti vastuvõetav.

Tulemuste tõlgendamisel võib jagada skaala pooleks ning öelda, et oma hoiakute kirjeldamiseks punktid 1-5 valinud on pigem vastased ning 6-10 pigem pooldajad. Kuna küsimuse sõnastus viidi praegusele kujule 2018. aasta uuringust alates, siis kajastatakse siinkohal vaid viimase kahe aasta uuringutulemusi.

Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS 2018. ja 2019. aasta jaanuaris ning nende raames küsitleti silmast-silma vastavalt 786 ja 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. täpsemalt on võimalik andmetega tutvuda siin.