GRAAFIK | Nemad on vabas Eestis sündinud tänavuste riigikogu valimiste edukaimad noored

20.08.1991 või hiljem sündimutest said enim hääli keskerakondlane Ester Karuse, kel õnnestus kokku korjata 1663 häält. Ka Tallinna kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet tegi korraliku tulemuse: 982 häält. Ruuben Kaalep kogus 566 häält ja pääses EKRE ridades ka parlamenti.

Märkimisväärne on, et vahetult enne valimisi plagiaadiskandaali sattunud Anastassia Kovalenko kogus hoolimata nimekirja kõrgest kohast vaid 356 häält. Noorte tegijatega paistab silma Reformierakond - viis noorte edetabeli liiget pärineb just sealt.