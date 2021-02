GRAAFIK | Must rekord: ööpäevaga leiti koroonaviirus 1570 inimeselt, suri üheksa haiget

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 840 inimesel. 578 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 221, Saaremaale 105, Lääne-Virumaale 80, Tartu- ja Pärnumaale 76, Raplamaale 31 ning Viljandimaale 26 uut nakatunut. Võrumaale lisandus 19, Järva- ja Valgamaale 18, Jõgevamaale 14 ning Läänemaale 12 nakkusjuhtu. Hiiumaale lisandus 8 ning Põlvamaale 7 uut nakatunut. 19 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 948,78 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 15%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 79, haiglaravi vajab 503 patsienti.

27. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 503 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 41 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 27 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 79, kaks haigusjuhtu sisestati tagantjärgi. Koju saadeti 38 inimest (üks sisestati tagantjärgi), 34 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda (11 neist sisestati tagantjärgi) ja kolm inimest viidi üle teise haiglasse.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 70-aastane mees, 72-aastane naine, 73-aastane mees, 74-aastane mees, 75-aastane mees, 83-aastane mees, 84-aastane naine, 92-aastane naine ja 93-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 584 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3507 COVID-19 haigusjuhtumit 3442 inimesega.

27. veebruari seisuga on tervenenud 49 709 inimest. Neist 34 887 inimese (70,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 14 822 inimese (29,8%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 928 450 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 64 399 (6,9% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.