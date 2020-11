GRAAFIK | Maski mitte kasutavad inimesed põhjendavad seda ebamugavuse ja usuga, et need on kasutud

Valitsuse värskest uurimusest selgub, et maskide kasutamine on Eesti elanike seas populaarsemaks muutunud. Kuid vaatamata poolt suu- ja ninakatte kohustuslikuks muutmisele, ei kasuta peaaegu 40% inimestest ikka maski.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel 16.-18. novembrini Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et maskide kandmine kogub populaarsust koroona vältimise eesmärgil.

Küsimuse peale, mida inimesed ise teevad, et vältida koroonaviirusesse nakatumist, vastas 62% inimestest, et kannavad maski. Seda on märgatavalt rohkem, kui veel novembri alul, aga pole ligilähedane teistele isiklikele sammudele, mida inimesed kasutavad.

Näiteks käsi peseb seebi ja veega koroona vältimiseks regulaarselt 88% inimestest. Samuti peavad inimesed palju olulisemaks haigusnähtudega inimestega lähikontakti vältimist (71%).

Eksperdid hindavad, et maskide tõhusus koroonaviiruse leviku piirajana avaldub siis, kui neid kasutab 80-90% inimestest. Sellist taset nimetas hiljuti Maalehele antud usutluses viroloogiaprofessor Andres Merits. „Alla selle see asi muutub tunduvalt ebaefektiivsemaks ja siin on väga suur võimalus tekitada olukord, kus 70% inimestest kannab ja kokkuvõttes konstateerime, et suurt midagi kasu me ei saanud. Selles ei ole süüdi maskid, vaid see 30% elanikkonnast, kes ei kandnud.”

Kuivõrd valitsuse uuringu järgi 38% inimesi maske esi kasuta, on selle meetme efektiivseks muutumiseni veel teed minna.

Sotsiaalministeerium lasi nii maske kandvatel kui seda mitte tegevatel inimestel nimetada uuringus ka põhjuseid oma käitumise põhjenduseks.

Maski kandjad vastasid ülekaalukalt, et teevad seda „enda ja lähedaste kaitsmiseks viiruse eest“ (80%) ja „viiruse leviku tõkestamiseks“ (75%).

Maske mittekasutavate inimeste põhjendused olid mitmekesisemad. 37% neist leidis, et see on ebamugav. 35% omakorda on veendunud, et maski kandmine „ei aita piirata viiruse levikut ega kaitse andja tervist“.

Neile kahele põhjusele järgnesid juba ideoloogilisemalt kõlavad veendumused. 23% maskita inimesi leiab, et nende kasutamise korral saastataks keskkonda. Ja 22% on lihtsalt vastu kohustuslikule maskikandmisele.