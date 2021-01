GRAAFIK | Kuu ajaga on Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritud üle 27 000 inimese

COVID-19 vaktsiine töötavad praegu välja mitu suurt ettevõtet ja ülikooli kogu maailmas. Vaktsiinide väljatöötamises lähtutakse samadest reeglitest ja kvaliteedinõuetest nagu ka teiste ravimite puhul.

Kõiki vaktsiine hindavad teadlased ja ametid, kelle ülesanne on garanteerida, et need vastaksid kõigile kvaliteedi-, ohutus- ja tõhususnõuetele. Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, tohib kasutada ainult vaktsiine, mis vastavad kõigile Euroopa Liidu ja Eesti nõuetele.

Vaktsiinide ohutus

Kõiki vaktsiine hindavad teadlased ja ametid, kelle ülesanne on garanteerida, et need vastaksid kõikidele kvaliteedi-, ohutuse ja tõhususe nõuetele. Euroopas kontrollib vaktsiini ohutust ja tõhusust ning väljastab müügiloa Euroopa ravimiamet (EMA).

Müügiloa saamise tingimusi pandeemia tõttu ei leevendata. Euroopa ravimiamet hindab praegu neid konkreetseid koroonavaktsiine kiirendatud hindamisprotseduuris. Samal ajal ei ole tehtud järeleandmisi hindamiskriteeriumites ja jälgitakse, et otsuste langetamine oleks teaduslikult usaldusväärne.