GRAAFIK | Kurb tõde: suhtelise vaesuse määr pole aastaid langenud. Inimesed virelevad

Toimetas: Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

"Suhtelise vaesuse määr on Eestis üks kriitilisemaid näitajaid, mis on püsinud samal tasemel, kuigi mitmed arengukavad on olukorra parandamise ette näinud," nentis statistikaameti peadirektor Mart Mägi