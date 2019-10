Neile järgnevad 68,7% limiidist ära kasutanud sotsiaaldemokraadid, reformierakondlased (65%), Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed (50,1%) ning isamaalased (47,7%).

Enim on hüvitatud saadikute sõidukulusid, erakonnalisest kuuluvusest sõltumata. Üldjoontes tähendas see autoliisingu kuumakset, kuid raamatupidajatele on esitatud ka päris palju bussi-, rongi- ja praamipileteid, samuti mõned lennupiletid Tallinna ja Kuressaare vahel ning taksoarveid. Ühtekokku maksis kantselei sel perioodil sõidukulude eest hüvitisi 144 811,66 eurot.

Suurima tüki sellest sai keskerakondlane Martin Repinski (2987,40 eurot), seejärel isamaalane Andres Metsoja (2970,31 eurot) ja reformierakondlane Taavi Rõivas (2907,87 eurot).