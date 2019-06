GRAAFIK | Kuidas tegutses tulistaja Telliskivi loomelinnakus?

Viga saanud taksojuhid viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Politsei kahtlustab tulistamises 30-aastast Raivot.

Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanik kirjeldas hommikul, et sündmuskohal on näha mitmeid politseiautosid ja üleni valgetes riietes kriminaliste ümber kahe takso, millest üks on Takso 24 kirjadega.