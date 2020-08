Kuigi kaks juhatusse kandideerinud inimest, Enn Eesmaa ning Vladimir Svet said sama arvu hääli, siis pääses juhatusse Eesmaa.

Keskerakonna pressiesindaja selgitas, et kui juhatuse ühele kohale konkureerivad sama palju hääli saanud liikmed, siis pääseb juhatusse neist see, kes on erakonnas kauem olnud.

Graafikus on punasega märgitud need erakonna liikmed, kes ei pääsenud juhatusse.