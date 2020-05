GRAAFIK | Kui paiksed olid inimesed eriolukorras? Piirangud avaldasid mõju, end juba aprillis hakati hoogsalt ringi liikuma

Alates 12. märtsist, kui valitsus kehtestas eriolukorra, muutus suuresti inimeste igapäevaelu - suur osa jäi kaugtööle, suleti koolid, lasteaiad, kaubanduskeskused ja meelelahutuskohad. Kui niigi oli inimestele südamele pandud, et lähikontakte tasub vältida, siis kuu lõpus kehtestas valitsus selle juurutamiseks ka 2+2 reegli. See tähendab, et avalikus kohas tohib viibida koos kuni kaks inimest ja teistega tuleb vahet hoida vähemalt kaks meetrit.

Statistikaamet koostas valitsuse kriisikomisjoni korraldusel mobiilsidevõrgu anonüümsete andmete põhjal liikumisanalüüse, et näha, kuivõrd jäi ühiskond eriolukorras paiksemaks.

Liikuvusanalüüside ülevaadetest selgus, et eriolukorra piirangud avaldasid inimeste harjumustele kiirelt mõju. Vahetult pärast uue korra väljakuulutamist vähenes inimeste liikumine järsult, paikseks jäi hinnanguliselt 200 000 inimest. Inimeste vähesem liikumine püsis samal tasemel kuni aprilli alguseni.

Kui eriolukord oli kestnud juba üle kuu, oli aina enam märgata, et inimesed on ka rohkem liikvel. Näiteks 20. aprillil oli Tallinnas paiksete ja väheliikuvate mobiilise osatähtsus suuresti vähenenud - ligi 30 000 tallinlast käisid rohkem väljas. Siiski olid aprillis viimastel nädalatel inimeste päevas läbitavad vahemaad tunduvalt lühemad kui enne eriolukorda.

Kes olid eriolukorras kõige paiksemad?

Kõige kauem viibisid peamises asukohas enne eriolukorda Ida-Viru ja Valga maakonna elanikud ning eriolukorra ajal Ida-Viru, Valga, Saare ja Hiiu maakonna inimesed. Kõige vähem püsisid eriolukorra ajal paiksena Harju ja Tartu maakonna elanikud.

Enne eriolukorra kehtestamist läbisid kõige pikemaid vahemaid keskustest kaugemal asuvate Hiiu, Jõgeva, Valga ja Saare maakondade inimesed. Kõige suurem erinevus läbitud vahemaas eriolukorra ajal võrreldes sellele eelnenud ajaga oli Saare maakonnas, mis oln seletatav seal kehtinud karmimate piirangutega.