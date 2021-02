GRAAFIK | Koroonaviirusesse haigestumine on suurim seitsme koldega Saare maakonnas

Terviseameti andmetel on Saaremaal seitse aktiivset kollet: üks hooldekodu kolle, kaks kooli, kaks ettevõtte, üks tervishoiuasutuse ja üks kirikuga setud kolle.

Millal need kolded tekkisid ning palju inimesi nendega seotud on, terviseamet ei täpsustanud. "Koroonaviiruse levik on üle Eesti laialdane ja intensiivne. Kuna levik on väga lai, ei oma üksikud kolded tähtsust. Viirust on võimalik saada kõikjalt: töölt, poest, ühistranspordist," sõnas terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Perioodil 13 veebruarist kuni 22. veebruarini (kaasaarvatud) on Saaremaal jälgimisel 316 COVID-positiivset, kellest 27 ei ela Saaremaal. Lähikontaktseid on jälgimisel 724.



Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6551 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 962 ehk 14,7% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 637 inimesel. 471 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 49, Lääne-Virumaale 41, Saaremaale 40, Pärnumaale 28 ja Raplamaale 20 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 15, Järvamaale 14, Võrumaale 10, Läänemaale 8, Jõgeva-, Põlva- ja Valgamaale 3, Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 20 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 794,67 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 13,2%.

Terviseameti kodulehel seisab, et ööpäevaga suri 13 haigestunut. Kokku on Eestis surnud 540 koroonaviirusega nakatunud inimest.