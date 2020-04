GRAAFIK | Koroonaviirusega suri kaks inimest, haiglaravi vajavate patsientide arv vähenes viie võrra

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 47 933 esmast testi, nendest 1643 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

26. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 94 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna keskhaiglas 84 aastane naine ja Pärnu haiglas 78 aastane naine. Senisest arvestusest on tehnilise vea tõttu välja jäänud inimene, kellel tuvastati COVID-19 surma järgselt (inimene suri kodus). Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 49 inimest.

Viimase 24 tunni jooksul lisandus maakondade vaates positiivsed 7 Harjumaal, 1 Pärnumaal ja 1 Saaremaal. Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on enim COVID-19 nakatunuid 55-59 aastaste hulgas — 12%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.



Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamisest

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärele dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldab terviseamet alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.

Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse eriolukorra kodulehelt www.kriis.ee/et/koik-kusimused-ja-vastused.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

