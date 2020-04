GRAAFIK | Koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 89 inimest, lisandus 9 uut positiivset testitulemust

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 51 188 esmast testi, nendest 1 666 ehk 3,3 protsenti on olnud positiivsed.

29. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 89 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 236 inimest (võrreldes eile avaldatutud numbritega on täna korrigeeritud Tartu Ülikooli Kliinikumist koju saadetute numbreid tulenevalt andmekvaliteedi probleemidest). Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Viimase 24 h jooksul lisandus maakondades positiivseid Harju-, Tartu-, Pärnu-, Saare-, Ida Viru- ja Valgamaale. Harju maakonna 2 positiivset testi tulemust lisandusid Tallinnasse. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamisest

Tingituna labori poolt tehtud korrigeerimisele on täna avaldatavas statistikas tühistatud 3 Lääne-Virumaa positiivset testi tulemust, mis varasemalt kajastusid 27. aprilli statistikas.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.

Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse eriolukorra kodulehelt www.kriis.ee/et/koik-kusimused-ja-vastused.

Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

