GRAAFIK | Koroonaviiruse tõttu on haiglaravil 72 inimest, lisandus viis uut positiivset testi

Eriolukord Tallinnas Foto: Andres Putting

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 031 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi, millest 5 ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks. Haiglaravil on 72 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel, mida on võrreldes eilsega vastaval kolme ja kahe võrra vähem.