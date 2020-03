GRAAFIK | Koroonaviiruse tõttu haiglaravil inimeste hulk kerkis 28-le, neist kriitilises seisus viis

Ööpäevaga on seega haiglaravi vajavate inimeste arv kerkinud 17-lt 28-le, intensiivravi vajavate inimeste arv kuuelt seitsmele, kriitilises seisus haigete arv neljalt viiele.

Pärnu Haiglas on 6 inimest, neist 5 seisund on stabiilne ja 1 kriitiline. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest, üks neist vajab intensiivravi, kuid on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 2 inimest, mõlemad kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 7 inimest, neist 3 vajab intensiivravi ja 2 seisund on kriitiline. Lääne-Tallinna Kekshaiglas viibib hetkel 9 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Ida-Viru haiglas on 2 inimest, mõlema seisund on stabiilne. Haiglatest on välja kirjutatud 8 inimest.

Eile tuvastasid laborid 17 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 369 inimesel. Kokku on tehtud 4041 testi, ööpäevaga lisandus 317 testi. Lisandunud 17 positiivsest tulemusest 5 oli pärit Harjumaalt, 5 Võrust, 4 Saaremaalt, 1 Tartust, 1 Viljandist ja ühel puudus isikukood. Vanusjaotuses suurt muutust ei ole ja üheski vanusegrupis olulist arvulist lisandumist samuti mitte, juurde tuli kolm 60+ positiivset, kokku on neid 63.

Vaata täpsemat statistikat!

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!