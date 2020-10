GRAAFIK | Koroonaviiruse suhtarvud maakonniti: uue laine esirinnas asuvad Ida-Virumaa ja Võrumaa

Kogu Eestis on suhtarv - 14 päeva uute nakatumisjuhtumite arv 100 000 elaniku kohta - püsinud viimastel päevadel 50 ja 55 vahel. Maakonniti on see näitaja hetkel suurim Ida-Virumaal (128,9) ja Võrumaal (112,9). Harjumaal, kus uusi nakatumisjuhtumeid arvuliselt kõige rohkem, on elanikkonda arvesse võttev suhtarv 51,7.

Viiruse esimese laine tipphetkel kriisi keskmesse sattunud Saaremaal kerkis aprilli algul vastav näitaja koguni üle 900 - kui 4. aprilli seisuga oli 33 000 elanikuga Saaremaal 14 päeva jooksul fikseeritud 302 uut nakatumisjuhtumit.

