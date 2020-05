GRAAFIK | Koroonaviiruse pärast haiglas viibijate arv rühib tasapisi taas ülespoole. Terviseamet muretsemiseks põhjust ei näe

Terviseameti statistikast nähtub, et tipp oli 13. aprillil, mil haiglaravil 157 inimest. Number vähenes iga päev kuni 1. maini (haiglas 72 inimest). Seejärel on iga päev haiglaravil viibijate arv veidi kasvanud, olles tänase seisuga 77.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai selgitab Delfile, et igal nakkushaigusel on oma iseloomulik kulg. Haiguse leviku dünaamikat iseloomustab sageli see, kui kiiresti tekib nn küür - haigestumise kiire faas, mis kätkeb kiiret haigestumise kasvu ja seejärel langust.

"Hospitaliseerimise muutus COVID-19 tõttu iseloomustab üldjuhul seda, milline on olnud teatud ajalise viitega varasemalt aset leidnud haigestumine. Kui langeb haigestumine, siis teatud ajalise nihkega langeb ka hospitaliseerimine ning vastupidi. Reeglina ei vaja haigestunud inimene koheselt haiglaravi vaid hinnanguliselt keskmiselt seitsme päeva jooksul," lausub ta.

"Eestis COVID-19 hospitaliseerimise puhul ei saa me teha väikestest muutustest olulisi järeldusi. Hospitaliseerimiste üldarv on suhteliselt väike ning juba üksikute inimeste hospitaliseerimine tingib nähtava muutuse. Seetõttu on pigem asjakohane iseloomustada pikema perioodi (nt 14 päeva) trendi," toonitab ta ja jätkab: "Kui veel rohkem süvitsi minna, siis tuleb silmas pidada, et Eestis on COVID-19 hospitaliseerimiste statistikat mõjutanud tugevalt ka puhangute avastamine hooldekodudest, kus mitmel juhul on olnud hoolealuste hospitaliseerimine pigem ennetav abinõu. Eelmise nädala lõpus toimunud Tammiste hooldekodu klientide hospitaliseerimine Pärnu haiglasse kajastub Pärnu haigla patsientide tõusus, teistes haiglates on hospitaliseerimine langustrendiga."

Kadai märgib, et COVID-19 puhul tuleb olla tähelepanelik ka faktiga, et haigus levib ka varjatult. "Seda näitab ka Eestis haigete hospitaliseerimine statistika. Jätkuvalt diagnoositakse haigus rohkem kui pooltel haiglasse sattunutest haiglaravile saabudes ja mitmetel juhtudel ei ole ka teada, kus nakatumine aset leidis."

4. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, neist 6 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.