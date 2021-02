GRAAFIK | Koroonapuhang Eestis liigub naaberriikidega võrreldes vastupidises suunas

Riikide ametliku koroonaviirusesse nakatumiste statistika järgi on nii Leedu kui ka Läti pööranud uute juhtumite arvud langustrendi - Leedus jõulude paiku koguni üle 1300 kerkinud suhtarv (14 päeva uued nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta) on tänaseks langenud alla 250, Lätis on jaanuari algul üle 650 tõusnud suhtarv viimastel päevadel 500 lähedal. Sarnaselt on viiruselaine kulgenud ka Rootsis.

Soomes ja Venemaal pole vastavate riikide statistika põhjal nakatumiste arvud sarnastesse suurusjärkudesse kerkinud. Soome tänane nakatumiste suhtarv 121 on sealne kõrgeim alates pandeemia algusest.

Euroopa Liidu riikidest on Eestist kõrgem nakatumiste suhtarv hetkel vaid Tšehhis.

Vaata lähemalt graafikult:

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!