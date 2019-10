GRAAFIK | Keskerakond sai kolmandas kvartalis kõige heldemalt annetusi, Isamaa pidi vähesega leppima

Kolmanda kvartali kõige kehvema tulemuse sai parlamendierakondadest Isamaa, kogudes 19 000 eurot annetusi. Võrdluseks - esimeses kvartalis, riigikogu valimiste eel, kogus erakond annetusi teistest tunduvalt rohkem, kokku üle 567 000 euro.

Küll aga on kõigi erakondade puhul näha, et annetused on riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste järgsetel kuudel märgatavalt kahanenud.