GRAAFIK | Karm koroonaprognoos: mitmed Euroopa riigid on peagi samas olukorras kui Itaalia

Analüütik Mark Handley analüüsis, et viiruse levimise kiirust vaadates kooruvad välja seosed.

This version includes South Korea. They were on the same growth curve til 7 days ago - ahead of Italy. The measures they adopted then (subject to the lead time in measurements) seem effective - still exponential growth, but similar doubling period to Japan now. pic.twitter.com/CKvgABlQXJ — Mark Handley (@MarkJHandley) March 9, 2020

Näiteks Suurbritannias on tuvastatud üle 370 haigestumise. Riigi terviseamet hoiatab, et peagi võib rääkida tuhandetest. Kujundlikult öeldes on nad Itaaliast kaks nädalat maas. Kui minnakse sama rada pidi, võib seal olla peagi sama palju nakatunuid.

Itaalias oli näiteks 21. veebruaril kõigest kolm kinnitatud nakatumist, nüüdseks enam kui 10 000. Saksamaa ja Prantsusmaa seis on Suurbritanniast veel kehvem, nad on Itaaliast üheksa päeva taga.

Euroopast kaugemal asuvatest riikides on kehvas seisus näiteks USA. Paistab, et isegi Donald Trump on hakanud probleemi tõsiselt võtma. Enam ei säutsu ta Twitteris, kuidas koroonaviiruse kohta levitatakse valeuudiseid, vaid on kiitnud terviseametnike tööd.

Handley on lisanud ka Lõuna-Korea näite. Seal võeti kasutusele drastilised meetmed ning range karantiin, on näha, et olukord läheb paremaks. Kujundlikus võrdluses on nad oma edusammudega võitluses viirusega Itaaliast mitu päeva ees.

Aitavadki vaid karmid meetmed, mida on rakendatud ka Hiinas. Sealgi on viiruse levimise tempo aeglustunud. Põhja-Itaalias Lombardias intensiivraviosakondi koordineeriv professor Giacomo Grasselli lausus BBCle, et olukord on võrreldav pommiplahvatusega. "Ainus viis selle vastu võitlemiseks on see, et inimesed peavad muutma oma käitumist. Nad peavad vältima kohti, kus teised inimesed on," ütles ta.

Iltalehti toob ka välja, et Rootsis on praegu olukord halvem kui Soomes. Viimastel andmetel oli Soomes 40 kinnitatud koroonaviiruse juhtumit, Rootsis aga on nakatunuid 346.