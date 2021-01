GRAAFIK | Kantar Emor: Eesti elanikud usaldavad poliitikutest enim presidenti, Kiike ja Kaljuranda. Kõige vähem usaldadakse Helmeid

Marina Kaljurand oli populaarseim presidendikandidaat 2016. aastal ja ülekaalukalt edukaim kandidaat Euroopa valimistel aastal 2019 ning osa tolleaegsest populaarsusest on tal endiselt veel ka säilinud. 2019. aasta kevadel usaldas Kaljuranda 59 protsenti eestimaalastest ning eelmise aasta detsembris juba oluliselt vähem ehk 48 protsenti. Eesti praegust presidenti Kersti Kaljulaidi usaldab ka 48 protsenti elanikest, alla 35-aastaste hulgas on tema usaldusväärsus kõige kõrgem – 59 protsenti.

Poliitikute usaldusväärsuse pingereas esikohal on Tanel Kiik, keda usaldab ligi pool Eesti elanikest. Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog: „Tanel Kiik sotsiaalministrina on rohkelt meediakajastust saanud poliitik, kes vaatamata noorusele oma tasakaaluka ning rahustava esinemisstiiliga sobitub hästi praegusesse kriisisituatsiooni ning on jõudnud poliitikute usaldusväärsuse edetabelis tippu.“ Tanel Kiige usaldus on kõrgeim põhiliselt üle 65-aastaste elanike hulgas.

Mitte-eestlaste jaoks on selgelt kõige usaldusväärsem Mihhail Kõlvart, kelle usaldusväärsus kõikide elanike seas on kasvanud 31 protsendilt 44 protsendile.

Üle poole eestimaalastest ei usalda Mart Helmet, Martin Helmet ja Jaak Madisoni, neid usaldavad põhiliselt vaid EKRE valijad.

Andmed põhinevad Kantar Emori läbi viidud üle-eestilise esindusliku valimiga veebiuuringutel 2019. a juunis, septembris, detsembris ning eelmise aasta maikuus ja detsembris, igas neis küsitleti vähemalt 1100 elanikku vanuses 15–84. Uuringus paluti vastajatel hinnata, keda nad (nimetatud) poliitikutest usaldavad, keda ei usalda ning kelle kohta ei oska arvamust avaldada.

Poliitiliste isikute nimekirja kuulusid suuremate erakondade juhid, eelmiste valimiste populaarsemad kandidaadid ning Riigikogu esimees ja Eesti president. 2020. aasta detsembrikuu uuringus küsiti järgmiste isikute kohta: Jaak Aab, Mihhail Kõlvart, Jüri Ratas, Yana Toom, Jüri Luik, Urmas Paet, Urmas Reinsalu, Andrus Ansip, Toomas Hendrik Ilves, Indrek Saar, Marina Kaljurand, Martin Helme, Siim Kallas, Helir-Valdor Seeder, Kristina Kallas, Riho Terras, Mart Helme, Jaak Madison, Kaja Kallas, Henn Põlluaas, Tanel Kiik jt.