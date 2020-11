GRAAFIK | Kaks rekordit: ööpäevaga tehti 7152 testi ja kinnitati 414 koroonajuhtu

Nii võetud proovide kui positiivsete testide arv märgivad pandeemia rekordit.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 230 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 96 uut ning Tartumaale lisandus 23 uut positiivset testi tulemust. Viljandimaale lisandus 10 ning Pärnumaale üheksa uut nakatunut. Järvamaale lisandus seitse, Lääne-Virumaale viis nakatunut. Jõgeva- ja Saaremaale lisandus neli uut nakatunut. Valgamaale lisandus kolm uut positiivset ning Hiiu-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Võrumaale tuli kõigisse juurde kaks uut viirusekandjat. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 244,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8%.

Harjumaale laekunud 230 positiivsest tulemusest 171 tuli Tallinna. 15 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega, kahe nakatumise nakkusallikas on teadmata ning ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu täpsustamisel.

16.-18. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 144 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, 74 juhul on nakkusallikas teadmata. Kolmel juhul on nakkus sisse toodud — kahel juhul Venemaalt ning ühel juhul Ukrainast. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 14 300 inimest, kellest 1746 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku kaheksa, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest 23 juhul sai inimene viiruse tervishoiuasutusest, 17 juhul pereringist ja 10 juhul koolist. Seitsmel juhul saadi nakkus tuttavate kaudu, viiel juhul töökohast ja neljal juhul Kaitseväest. Vanglas nakatuti kahel juhul, kahel juhul huvitegevuse käigus ning kahel juhul lasteaias. Ühel juhul saadi nakkus hooldekodust ning kaks juhtumit on Venemaalt sisse toodud. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaa kahel juhul nakatuti pereringis ning ühel juhul tervishoiuasutuses. Ühe nakatunu asjaolud on täpsustamisel ja üks juhtum anti üle põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas.