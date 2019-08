GRAAFIK | Juuli uudistes: ühe Kaja Kallase kohta seitse Jüri Ratast ja 6,5 Mart Helmet

Kolmas tähelepanuvääriv aspekt juuli uudisvoost puudutab portaale. Eeldatavalt sõltub artiklite arv ühelt poolt poliitikute endi sõnadest ja tegudest, teiselt poolt aga meediamajadest – kes milliseid sündmusi peab vajalikuks kajastada ja kes milliseid allikaid kasutab. Ehkki erinevused ei ole nii silmatorkavad kui poliitikute või erakondade omad, kajastas Postimees Eesti poliitilist elu teisiti kui Delfi või ERR. Eelkõige on küsimus EKREs. Postimehes on EKRE poliitikutest rääkivate uudiste proportsioon suurem kui ülejäänud kahes portaalis. Erinevus tuleb eelkõige Isamaa, aga ka Reformierakonna arvelt.

Mis läks arvesse?

Nagu öeldud, kasutatud sai Delfi, Postimehe ja ERRi juuli uudisvoos kajastuvate artiklite pealkirju, juhtlõike ja märksõnu. Artiklite kogusisu ei olnud, kuid sellest pole lugu. Ehkki kõrvaltegelasi võib leida kasvõi joonealustest märkustest, on reeglina just neis kolmes kohas kirjas see, kellest ja millest uudis üldse räägib. Pealegi on pealkiri see, mis on artiklit avamata nähtav, juhtlõik see, mis läheb sotsiaalmeediasse ringlema ning märksõnad need, mis on otsingumootorite lemmikud.

Artiklitest sai arvestatud kõiki, mis kajastusid uudisvoos perioodil 1. juuli kuni 31. juuli. Loendatud sai artikleid, mitte nimesid - kui näiteks pealkirjas ja juhtlõigus oli "Jüri Ratas", siis see läks arvesse ühe eest. Leitav pidi olema eesnimi koos perenimega. Arvestatud sai ka nimede käänamisega ehk näiteks "Jüri Luige sõnul" läks arvesse. Erakondade nimede puhul sai arvestatud nii käändeid kui ka lühivorme nagu "EKRE", "SDE", "KE". Samuti läksid arvesse "keskerakondlane" või "sotsiaaldemokraat". Eraldi sai arvestusest välja praagitud nii teiste riikide keskerakonnad, rohelised salatid, Eesti hümn kui ka uudised, kus oli juttu päikesekreemist või sekretäridest.