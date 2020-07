GRAAFIK | Joomiskultuurituse musternäidised: aina enam inimesi lõpetab pralle järel kainestusmajas

Kui 2015. aastal oli kainenemisele toimetamisi aasta peale kokku 9200, siis tunamullu 14 285 ja mullu juba 14 976. Tänavuse aasta esimese kuue kuuga on purjutajaid kainenema viidud 7083 korda. Kui näitaja samas tempos kasvab, on aasta peale taolisi juhtumeid kokku üle 14 000.

Mis puutub alkoholi tarvitamisega seotud statistikasse, siis paranemismärke oli mullu roolijoodikute osas. Politsei kõrvaldas joobes juhid liiklusest 10 149 korral, aasta varem oli juhtumeid 10 545. Paistab siiski, et tegu oli ajutise langusega, tänavune statistika on nukram. Kuue kuuga on joobes juhtimisi 5485. Kerge matemaatiline tehe näitab, et kui olukord paremaks ei lähe, siis aasta peale tuleb juhtumeid ligi 11 000.

Eesti Päevaleht kajastas eile, et mullu jõid eestlased 3,2 protsenti rohkem alkoholi kui aasta varem. Märgiline roll oli tõigal, et 2019. aasta 1. juulil langes valitsuse otsuse järgi alkoholiaktsiis. Eestlased rõõmustasid ja lõid klaase kokku: tänu sellele ja palgatõusule sai nüüd osta keskmise netokuupalga eest 54 liitrit õlut või 11 liitrit viina rohkem kui aasta varem.