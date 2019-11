GRAAFIK | Isamaa jagab katuseraha lähikondlastele: meeles peetakse näiteks partei suurannetaja ning Seedri naisega seotud ühendusi

Olete näiteks varem kuulnud mittetulundusühingutest Piiri Peal ja Civitas? Esimene neist saaks Isamaa soovi kohaselt 12 000 eurot, teine aga 15 000 eurot. Piiri Peal juhatusse kuulub Isamaa liige Aime Güsson, Civitase juhatusse aga isamaalane Berit Teeäär.

25 000 eurot sooviks Isamaa eraldada Eesti Kergejõustikuliidule (mille juhatusse kuulub isamaalane Mart Einasto) ning Eesti Omanike Keskliidule (juhatuses Isamaalane Priidu Pärna). Torkab ka silma, et näiteks 20 000 euroga tahetaks toetada Eesti Lasterikaste Perede Liitu, mille juhatuses on Janne Seeder. Ta on Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi abikaasa.

10 000 eurot aga saaks MTÜ Peloton, mida veab isamaalane Kaspar Kokk, kes on viimastel aastatel silma paistnud sellega, et teinud parteile suuri annetusi.

Ülevaatlikuma pildi saab allolevast tabelist:

Ekspress Meedia

Tasub märkida, et ka teised erakonnad (Keskerakond, EKRE, sotsid) soovivad toetada mitmeid ettevõtmisi, mis seotud nende enda liikmetega. Pikema ülevaate leiab SIIT. Katuserahale näitas riigikogu erakondadest punast tuld vaid Reformierakond.

Neljalt fraktsioonilt laekus soove 4,2 miljoni euro eest. Idee poolest on katuserahad regionaalsed toetused, mis peaksid minema ääremaadele, erinevate kogukondlike projektide elluviimiseks külades. Nimetus katuserahad tuleneski algselt sellest, et näiteks koolimajade katuseid remontida - nagu näha, on sihtotstarbe paljuski muutunud.