GRAAFIK | Erakondade reitingud: suvine "hapukurgihooaeg" ehk Reformierakonna mäekõrgune edu püsib

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 4. juunist 8. juulini, mille raames küsitleti kokku 4011 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Kui järgmisel pühapäeval toimuks riigikogu valimised, siis Reformierakonnale annaks oma hääle 33,6 protsenti vastanutest. Keskerakonda toetaks 21,2 protsenti ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,4 protsenti küsitletutest. Esikolmikule järgnevad sotsid (10,9 protsenti) ning Isamaa (7,8 protsenti).

Reformierakonna edu Keskerakonna ees on seega 12,4 protsenti ning Keskerakonna edu kolmandal kohal oleva EKRE ees 3,8 protsenti. SDE edu Isamaa ees on 3,1 protsenti. Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4 protsenti ja opositsioonierakondi 44,5 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 04.06-11.06, 11.06-19.06, 26.06-01.07 ja 02.07-08.07 ning nendele vastas kokku 4011 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.