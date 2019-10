GRAAFIK | Erakondade reitingud: sotsid ja Isamaa liiguvad jätkuvalt allamäge, Reformierakond püsib tipus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Värskete tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,9%, Keskerakonda 23,6% ja EKRE-t 16,4% valimisõiguslikest kodanikest.

Kolme populaarseima erakonna toetus on püsinud juba septembri algusest praktiliselt samal tasemel. Reitingutabeli esikolmikule järgnevad sotsid (7,8%), Isamaa (6,3%) ning Eesti 200 (5,3%). Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,3% vastajatest ning opositsioonierakondi 42,7% vastanuist.

Nii SDE kui Isamaa reiting on selle aasta küsitlustulemuste võrdluses aasta madalaimal tasemel. Kuigi nädalaga toimunud muutused reitingutes ei ole märkimisväärsed, siis pikemaid trende vaadates on SDE toetus augusti lõpust alates ning Isamaa toetus juuli lõpust alates vähehaaval langenud.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%.