GRAAFIK | EKRE saab riigilt igakuiselt toetust ligi 83 000 eurot, Eesti 200 kümme korda vähem

Kuna riigipoolne toetus erakondadele on otseselt seotud mandaatidega, võitsid kõige rohkem need erakonnad, kes säilitasid 2015. aasta valimistulemuse või hoopis osutusid varasemast menukamaks.

Üks neist erakondadest on EKRE, kelle riigipoolne igakuine toetus tõusis 166 protsendi võrra. See tähendab, et nüüd saab EKRE igakuiselt 83 289 eurot. Ka reformaritel oli põhjust rõõmustamiseks, kuna lisandunud mandaadid võrdusid ligi 11 protsendise riigipoolse toetuse kasvuga.

Kõige tugevamalt tundsid rahakoti õhenemist ilmselt sotsiaaldemokraadid, kuna nende rahastus langes sarnaselt mandaatidele kolmandiku. Rahastust kaotasid ka keskerakondlased ja isamaalased vastavalt 5,5 ja 16 protsendi võrra. Valusam kukkumine oli Vabaerakonnal, kes sai valimistel vaid 1,2 protsenti häältest ja pidi seega suu riigipoolsest toetusest puhtaks pühkima. Küll aga saab vaatamata valitsusest väljajäämisele toetust ka Eesti 200, kuna teenis valimistel 4,4 protsenti häältest.

Nimelt näeb erakonnaseadus ette, et eraldise riigieelarvest saavad ka need erakonnad, kes valimiskünnist ei ületanud, aga said vähemalt kaks protsenti häältest. 2-2,9 protsenti häältest saanud erakond saab riigieelarvest 30 000 eurot aastas, 3-3,9 protsenti häältest saanud parteile kuulub 60 000 eurot riigi raha aastas ning 4-4,9 protsenti häältest kogunud erakonnale jagatakse 100 000 eurot aastas. Seega saab Eesti 200 Iga kuu pisut üle 8300 euro riigipoolset toetust. Kokku jagab riik igakuiselt erakondadele 443583 eurot.