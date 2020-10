GRAAFIK | Eile said koroonadiagnoosi 44 inimest, haiglas on 29 patsienti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 27 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 13 ja Tartumaale, Pärnumaale ning Võrumaale üks. Ühel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72.

Tallinna lisandus 24 uut nakatunut. Harjumaa ühe juhtumi puhul on tegemist varasema haigestunu lähikontaktsega. Üks juhtum toodi sisse Prantsusmaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kaheksat kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus inimest. Neljandas töökoha koldes on kuus nakatunut ning viiendas töökoha koldes viis inimest. Täna hommikul lisandunud teises kooli koldes on viis haigestunut.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1 436 inimest, kellest 232 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud kahe juhtumi puhul toimus nakatumine hooldekodus, ühel juhul töökohas, ühel juhul koolis ja kuuel juhul läbi tuttavate- või perekontakti. Kaks juhtumit on sisse toodud Venemaalt. Ühe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 760 inimest, kellest on haigestunud 152.

Võrumaale lisandunud nakatunu haigestus läbi perekontakti. Rahvastikuregistri järgi Tartumaale lisandunud juhtumit on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 474 inimest, kellest 57 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.