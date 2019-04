GRAAFIK | Eestisse on sel aastal oodata kuni 30 000 välismaalasest lühiajalist töötajat

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhtpoliitikud, eriti tulevane siseminister Mart ja rahandusminister Martin Helme on teravalt kritiseerinud ettevõtjate praktikat kasutada väljastpoolt Euroopa Liitu pärit lühiajaliste töötajate tööjõudu, kuna Eestist pole töötajaid võtta. Delfi tegi väikese ülevaate, kui palju selliseid töötajaid on Eestis käinud ja millised on tööjõu Eestisse toomisega seotud protseduurid.

Kui välismaalane soovib pikemaks perioodiks Eestisse tööle tulla, siis on tal vaja elamisluba ja sellele on kehtestatud aastane sisserände kvoot 1315 inimest. Lühiajaliselt saavad välismaalased töötada Eestis piirarvu väliselt ja seda tööandja tehtud registreeringu alusel.

Läinud aastal registreeriti Eestis ligi 20 000 lühiajalist töötajat. PPA ennustab, et tänavu on see arv kuni 30 000. "See ei tähenda, et kõik need inimesed korraga Eestis on, vaid nad käivad siin näiteks hooajatöödel või vastavalt ehituse etappidele," ütles PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev Delfile.