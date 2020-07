GRAAFIK | Eestis on vabatahtliku ajateenistuse võimalust kasutanud juba ligi 200 naist

2013. aasta kevadest on naistel võimalik läbida aja- ja reservteenistus meestega samadel alustel. Erinevad vaid üldfüüsilises testis seatud normid. Seaduse kohaselt saavad naised võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse, läbida ajateenistuse ning olla reservväelased.

Kui esimesel aastal läks kaitseväkke 15 naist, siis juba järgmisel aastal 30. 2015. aastal oli väike langus, ent seejärel on number stabiilselt olnud 30 kandis ning mullu juba 38. Tänavu on see aga juba üle 40. Nooremleitnant Liis Vaksmanni sõnul on see arv hinnanguliselt 44.

Kokku astub igal aastal kaitseväkke üle 3300 mehe ning naise.

Küberväejuhatuses eile ajateenistust alustanud Irma Jäe rääkis Päevalehele, et talle pole kaitseväe ja julgeoleku valdkond võõras, ta on kuulunud kümme aastat kaitseliitu ja võtnud mõne korra osa projektist, mis õhutab naisi riigikaitses kaasa tegema. "Loodan ka, et mu tulevane karjäär on seotud kaitseväega," sõnas ta.