GRAAFIK | Eestis on koroonaviirusesse enim haigestunud inimesi vanuses 30-49 eluaastat

Toimetas: Karoliina Vasli RUS

Terviseamet

Enam kui pooled Eestis koroonaviirusesse nakatunutest on vanuses 30-49 eluaastat, vanemaealised (65 eluaastat ja enam) moodustavad nakatunutest ligi 11 protsenti. Terviseamet rõhutab, et hetkel on oluline kaitsta just vanemaealisi inimesi.