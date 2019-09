GRAAFIK | Autokoolide tase kõigub seinast seina: vaata, kui head näitajad on sinu kodukandi firmadel

Kolmas häda on selles, et isegi kui omal käel välja noppida üle-riigilistest nimekirjadest just oma kodumaakonna autokoolid, siis jääb alles sõidueksamiturismi mõju. Autokooli õppetöö võib küll Harjumaal toimuda, kuid lõpetajad lähevad süsteemselt teise maakonda eksamile ja seeläbi autokooli avalikud näitajad kerkivad kõrgustesse.

Autokoolide pingerida sai koostatud järgnevatel põhimõtetel:

Iga maakonna kohta on eraldi tabel;

Arvestatud on kolme näitajat: mitu protsenti teooriaeksamitest tehti edukalt; mitu protsenti sõidueksamitest tehti edukalt ja mitu protsenti alustanutest jõudis hiljemalt kaheksa kuud peale õpingute alustamist autokooli diplomini;

Teooria- ja sõidueksamite puhul läksid arvesse ainult need õppurid, kes tegid eksami selles maakonnas, mille pingereaga on parasjagu tegu. Näiteks Harjumaa pingerida moodustub üksnes Harjumaal tehtud eksamite tulemustest;

Autokoolide diplomiteni jõudmise näitaja puhul tuleb meeles pidada, et Eestis on kümmekond autokooli, mis tegutsevad mitmes maakonnas. Nende puhul kahjuks ei olnud võimalik eristada, kes millises maakonnas täpselt õppis ehk milline on konkreetse maakonna õppurite diplomiteni jõudmise protsent. Sellised autokoolid on eraldi tähistatud;

Väiksed autokoolid jäid välja. Arvesse läksid ainult need autokoolid, mille lõpetajatest vähemalt 50 (Harjumaa pingerea puhul 100) tegid parasjagu vaadeldavas maakonnas teooria- ja sõidueksami;

Kõigile kolmele näitajale sai antud võrdne kaal. Maakonna kõrgeim edukusprotsent sai võrdsustatud 100-ga;

Kolme näitaja aritmeetilise keskmise asemel sai kasutatud geomeetrilist keskmist. See tõstis pingereas esile neid autokoole, millel oli ühtlaselt kõrged näitajad; seevastu autokoolid, millel oli mõni näitaja ülikõrge, aga mõni teine seevastu madal, langes pingereas. See karistas neid autokoole, millel on küll kõrged teooria- ja sõidueksami näitajad, aga vähesed jõuavad diplomini. Näiteks kõigil järgnevatel juhtudel on aritmeetiline keskmine sama, geomeetriline keskmine aga kahaneb järjest: 43-43-44, 40-40-50, 50-50-30, 30-30-70, 60-60-10;

Teooria- ja sõidueksamite näitajad põhinevad andmetel 1. jaanuar 2017 kuni augusti keskpaik 2019; autokoolide diplomiteni jõudmise näitaja põhineb neil õppuritel, kes alustasid perioodil 1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2018.

Andmed pärinevad maanteeametist. Teooria- ja sõidueksami statistika on neil kodulehel avalik ja uueneb jooksvalt. Autokoolide diplomiteni jõudmise andmed põhinevad liiklusregistril, maanteeamet tegi sealt ühekordse väljavõtte. Neid numbreid avalikult ega jooksvalt ei ole.

Delfi palus maanteeametil pingerea koostamise üldised põhimõtted üle vaadata; seda tegi eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

Millised etteheiteid, parandusi või täpsustusi soovite teha seos metodoloogiaga?

Hetkel muudatusi ei soovi teha, aga rääkides meie statistikutega, siis mingi aeg saame selle tehtud töö valguses omad numbrid üle vaadata. Kuna meie andmekvaliteet läheb igal aastal paremaks ja soovime rohkem numbrite taha vaadata, siis tegeleme teemaga ja kindlasti tuleb ka uusi asju jooksvasse statistikasse kodulehel. Maanteeameti lehel kuvab ka isikute arvu kui palju mingist koolist on õpilasi eksamitele jõudnud. Seda kõike on võimalik koolide valikul arvestada. See, kas isik valib kooli, kus isikute arv on 15 ja läbimise protsent on 70 või valib kooli, kus isikute arv on mitu tuhat ja läbimise protsent on 70, ongi vaba voli.

Kas üldse ja kuidas maanteeamet seni on tegelenud autokoolidega, mille diplomini jõuavad väga vähesed alustanutest, kuid seeläbi avalik statistika on erakordselt ilus?

Me otseselt seda ei vaata, kui kaua õpilane koolis õpib (siin on palju muutujaid, aeg, raha jne), samas on olemas ülevaade sellest, et millise aja jooksul keskmine õpilane koolist meie juurde jõuab ja millise läbivusega on tulemused, aga hetkel vajab see osa rohkem süvenemist, sest pelgalt protsendi ja numbri pealt üldistust teha ei saa. See on selline mitme otsaga teema. Kool saabki ja peabki väljastama tunnistuse vaid siis kui isik on omandanud juhi kvalifikatsiooni. Kas saame ette heita, et kool väljastabki tunnistuse neile, kes on kvalifikatsiooni omandanud ja kes päriselt sooritavadki maanteeametis eksami? Või järeldame, et kool, kus kõik või suurem enamus isikuid saavad tunnistuse on parem? Siin võib olla palju erinevaid põhjuseid.