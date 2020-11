GRAAFIK | 259 uut nakatunut, haiglaravil juba 72 inimest, surmajuhtumeid juures neli

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 11 200 inimese, kellest 1306 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kuus. Lisanduvad veel Rapla Hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna Vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest on 15 juhtumit seotud koolis nakatumisega ja 10 juhtumit seotud pereringis nakatumisega. Neljal juhul nakatuti sõpruskonnas, kolmel juhul nakatuti huvitegevuse käigus, kahel juhul nakatuti lasteaias ja kaks juhtumit toodi Venemaalt sisse. Üks juhtum anti põhja regionaalosakonnale üle, sest inimene elab Tallinnas. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaale lisandus üks nakatumine pereringis, üks juhtum anti põhja regionaalosakonnale üle ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

11.11 täpsustatud info: Ida-Virumaale lisandus 31 juhtumit, kus nakatuti töökohas. Kaheksal korral nakatuti huvitegevuse käigus ja kaheksal juhul pereringis. Seitsmel juhul nakatuti koolis, ühel juhul nakatuti lasteaias ning ühe juhtumi puhul olid kaks järgmist testi negatiivsed ning inimene tunnistati terveks.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kolm: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 230 inimest, Narva jäähoki koldes on 55 inimest.