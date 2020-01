Geenidoonorid saavad oma tuleviku kohta aimu kõige varem kahe aasta pärast

"Selleks, et töötada välja tagasiside andmiseks vajalikud protseduurid ja põhimõtted geeniinfo jõudmiseks meditsiinisüsteemi, on juba alates 2015. aastast alustatud mitmete teadusprojektidega, mille käigus on ligi 3000 inimesel olnud võimalus tutvuda oma personaalsete riskiraportitega," ütles Allik. See puudutab geenidoonoreid, kes olid liitunud enne 2017. aastat.

Erinevates projektides osalemiseks saadeti, kas personaalseid kutseid või said inimesed ise selleks soovi avaldada. "Tänaseks on need esimesed pilootprojektid lõppenud ja nüüd on juba riiklikul tasemel käima lükatud järgmised projektid, mis võimaldavad geeniinfo kasutamist meditsiinisüsteemis, et info jõuaks kõikide inimesteni korraga," sõnas Allik.