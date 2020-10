GALERII | Venno Loosaare protsess jätkub

Täna jätkus lasteüritustega seotud näitleja Venno Loosaare kohtuprotsess Harju maakohtus. Loosaart süüdistatakse 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises.

Möödunud aasta lõpus esitas Põhja ringkonnaprokuratuur muusikule, näitlejale ja õhtujuhile süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises.

Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja 4 videot lapspornoga.

Kuigi Loosaar eitas lapse väärkohtlemist, väitis prokuratuur, et Loosaare kohta kogutud tõendid on piisavalt kaalukad, et

talle esitada süüdistus kuritegude toimepanemises.

Loosaar läkitas mullu detsembris pärast süüdistuse ilmsikstulekut avalikkusele pöördumise, kus eitas süüd. "Loomulikult olen ma oma tuttavate tütrega, nii nagu veel tuhandete Eestimaa lastega mänginud, kuid mitte kunagi ja mitte kedagi väärkoheldud. Olen ise kahe täisealise tütre ning kahe alaealise poja isa ning oleme perega šokis, et see lugu sel moel avalikkuse ette toodi, enne kui mulle anti võimalus end kohtu ees kaitsta."