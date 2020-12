GALERII | Reformierakond esitas abielurefendumi eelnõule 3500 muudatusettepanekut

Sotsiaaldemokraadid saatsid oma 5800 ettepanekut digitaalselt.

"Meie kindel siht on jätta ära referendum, mille vastu on Turu-Uuringute ASi hiljutise uuringu andmetel 58 protsenti Eesti inimestest. Sotsiaaldemokraatide ettepanek koalitsioonile on referendumieelnõu mitte edasi menetleda. Aga selle kindlustamiseks, et referendumit ei toimuks, esitame me eelnõule tuhandeid muudatusettepanekuid," kirjutas sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar sotsiaalmeedias. "Eesmärgiks ei ole aja kulutamine ega nende ettepanekute läbi hääletamine, eesmärgiks on seisata plaan, mis lõhestab rahvast ja toob niigi keerulisel ajal ühiskonda uusi pingeid."